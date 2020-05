El escalofriante relato de una de las víctimas del asalto del medio hermano de Paredes

El padre de la familia que sufrió un violento asalto en la comuna de Pudahuel en la noche de este miércoles 06 de mayo sacó la voz.

La noche del miércoles 6 de mayo, un asaltante que resultó ser el medio hermano del delantero Esteban Paredes murió mientras intentaba realizar un robo en una casa ubicada en el condominio Ciudad de los Valles, en la comuna de Pudahuel.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), cuatro desconocidos ingresaron a un inmueble con la intención de sustraer especies de su interior.

"Fueron aproximadamente 10 minutos de terror. Todo comenzó cuando mi esposa me llama a las 20:20 horas, con gritos de desesperación. Me vine para acá y vuelto loco, a los 2, 3 minutos vuelvo a recibir otro llamado de uno de mis hijos y me dice: ‘papá, le dispararon a mi hermana, llega rápido'”, comenzó diciendo el dueño de casa al matinal de Chilevisión.

“Mientras mi hijo me hablaba se siente de fondo cuando un delincuente me dice: ‘Ya te maté a un hijo, apúrate conchetumadre'”, agregó.

“Tenía un niño de tres años de escudo humano y con cuchillo en el cuello. Con ese mismo cuchillo lo tuvo que apuñalar, no lo quedaba de otra”, relató.

