El escalofriante relato de un hincha que estuvo en la tragedia en Querétaro

Beto Valdivia es un fanático de Atlas que habitualmente sigue a su equipo por distintos estadio de México. Por lo mismo, el sábado llegó hasta el estadio La Corregidora acompañado de su esposa, para presenciar el duelo ante Querétaro

"No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Esta foto nos la tomamos 15 minutos antes de la tragedia, celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó ‘muy buen lugar’, atrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila. Le decía a mi esposa: de todos los partidos de visitante que he vivido es en el que he visto a más familias y niños de Atlas. En cuestión de minutos todo cambio, notábamos peleas en diferentes sectores del estadio sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos. Volteando hacia la barra de Gallos veíamos como empezaba a moverse una masa hacia los pasillos al no poder cruzarse por las butacas. En ese momento supe que ya estábamos en alto riesgo”, partió contando, a través de un hilo en Twitter.

“Posterior a eso, aún con el partido jugándose, comenzaron a invadir la cancha provocando que jugadores y staff se resguardarán hacia los vestidores. Segundos después, toda la gente de Atlas que estaba en la zona oriente brincó a la cancha para buscar resguardo bajo el estadio. Por mi mente solo pasaban dos cosas: brincarnos a la cancha o buscar apoyo con la gente de Querétaro. Jamás olvidaré la imagen de ver de frente a todas las personas de Atlas que estaban en la cancha desesperados buscando auxilio, jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores. Volteando a mi alrededor cada vez veía a menos rojinegros en la zona de butacas, buscaba a alguien que nos auxiliara, mi esposa ya no se podía contener y quería que saliéramos corriendo de ahí. Yo sabia que ya no era seguro nada, pero salir a los pasillos era lo peor”, continuó.

‘¡No salgan! ¡Quítense ya sus playeras!’ A la par un grupo de personas nos rodearon cubriéndonos en lo que me quitaba mi playera, un chavo de Querétaro desesperado le entregaba su playera a mi esposa para que se la pusiera encima. En mi caso por mi mente pasaba ‘da lo mismo salir con o sin playera’, mientras mi esposa imploraba porque alguien me diera alguna sudadera”.

“Un señor de la tercera edad y su hijo se pusieron a nuestro lado y dijo ‘nosotros los sacamos’, pidió a su hijo que me diera la sudadera a pesar que él no quería por el mismo miedo de sentirse en riesgo por ayudarnos. A estas personas solo puedo decirles infinitas gracias. Nos salvaron la vida”, agregó.

