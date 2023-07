El escalofriante relato de Brayan Cortés tras sufrir un violento asalto

Brayan Cortés fue víctima de un violento robo, el futbolista y arquero de Colo Colo, sufrió una encerrona en donde perdió su automóvil en la comuna de Calera de Tango, en la Región Metropolitana.

Tras el incidente, el meta de Colo Colo declaró que “nunca había pasado por esto, jamás pensé que me iba a pasar. Agradezco a Dios y a Carabineros, ya que actuaron muy rápido”.

“Me di cuenta que eran menores de edad y muchos, tenía sensación de mucha adrenalina, pero mantuve la calma y no me resistí a nada, pero este tipo de hechos uno nunca se lo espera”, detalló el formado en Iquique.

En la misma línea, añadió que “se me atravesó un vehículo con seis tipos, me amenazaron con un arma de fuego, me pegaron en la cabeza, pero nada grave”.

A través de una historia de Instagram, Brayan Cortés subió una foto con la frase “Foco” y una fotografía de la práctica.

“Quiero agradecer a todos por sus mensajes… Un momento de mierda. Solo darle gracias a Dios que no pasó a algo más grave”, disparó de entrada el golero albo.

Tras eso, también le da las gracias “a mi familia y seres queridos por siempre acompañarme en todo momento”. Para cerrar, aseveró que: “seguimos firme y con la mente positiva siempre”.

El próximo duelo de Colo Colo será este sábado 29 de julio, cuando desde las 17:30 horas enfrente a Huachipato por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2023.