El entrenador que Arturo Vidal no quiere que llegue a La Roja

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico de la selección chilena, la ANFP comenzó la campaña para encontrar un nuevo entrenador para La Roja y así afrontar el resto de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Actualmente ya se manejan algunos nombres para quedarse con el puesto, pero Arturo Vidal también señaló al estratega que no quiere que llegue al combinado nacional.

Por otro lado, la ANFP también dispuso marzo del próximo año como plazo máximo para encontrar un nuevo director técnico para La Roja. Es más, desde la asociación del fútbol chileno señalaron que han llegado miles de ofertas de entrenadores que estarían interesados en entrenar a la selección nacional, pero ellos irán en búsqueda del mejor posible, en sus propias palabras.

Volviendo al tema de Arturo Vidal, quien se encuentra en nuestro país recuperándose de una operación en la rodilla tras una lesión sufrida precisamente defendiendo los colores de La Roja. Durante sus ya regulares transmisiones de Twitch, El King señaló el nombre del director técnico que no quiere que llegue a dirigir a la selección nacional.

Este sería el caso de Manuel Pellegrini, quien señaló que, "es un entrenador que ha hecho una carrera espectacular, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, no sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio Bravo es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar".

Vidal también agregó que, "no me gustaría ver a Pellegrini en la selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en su carrera, se lo puede manchar en la selección si le va mal. Sé que es difícil, la gente quiere resultados, la selección chilena no es Brasil, no es Argentina, es una selección que siempre tiene que venir de atrás".