El enamorado y futbolero mensaje de Coté López al Mago Jiménez

Luis Jiménez anunció que se retira del fútbol profesional y que jugará por última vez en La Cisterna este domingo ante Cobresal, por lo que su esposa María José López le dedicó unas emotivas palabras

María José López mostró toda su admiración por el Mago, a quien acompañó en Italia, Inglaterra, Emiratos Árabes, Qatar y ahora en Chile, por lo que ocupó sus redes sociales para expresar los sentimientos hacia su esposo.

"No puedo ni escribir de la emoción. Cuando nos casamos el 2006 jamás había visto un partido de fútbol, no sabía nada, no me gustaba y así llegamos a la Lazio y escuchaba a todos decir WOW", comenzó su relato en Instagram

Luego comentó que "después nos fuimos al Inter de Milán donde ganó 3 copas con ellos y era un gran equipo por lo que decían todos. De ahí a Londres, a Parma, etc. En ese camino empecé a encantarme del fútbol, al menos los partido en los que él jugaba me parecían entretenidos".

"Les estoy contando la historia como la viví yo. Vi a mis hijos alegrarse con cada gol, a toda la familia apoyar cada finde, vi el cariño que le tenían y entendí su decisión. Hace unos días Luis tomó la decisión de acabar su contrato antes, porque la verdad él se iba en diciembre pero quería darles tiempo de encontrar a alguien", agregó.

Finalizó expresando que "si bien extrañaré la adrenalina de cada semana porque es lo que viví los últimos 16 años, también extrañaré a mi Tino, gritar sus goles eufórica, escuchar a Jesús (su hijo menor) pedirle a Dios por un gol. Estoy feliz porque él está feliz. Espero que este domingo estén todos los baisanos y no dejemos de aplaudirlo desde la entrada hasta su salida porque él lo merece".