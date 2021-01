El emotivo saludo de los hinchas albos a Barticciotto en el día de su cumpleaños

El ídolo del Cacique nació un 01 de enero y el pueblo albo lo celebra con todo.

Para muchos colocolinos, la figura de Barti está en el sitial de los grandes ídolos de Colo-Colo, el trasandino recibe constantemente muestras de cariño de la parcialidad popular.

"Porque conozco tu gente, porque conozco cada rincón de tus paredes, porque conozco tu historia, porque eres pueblo, barrio, potrero, pelota, porque eres trabajo, sacrificio, humildad, porque eres peón, carpintero, panadero, maestro, profesor, porque eres abuelo, padre, nieto, porque eres bandera, trapo, canto, voz".

"Porque eres juntar moneda por moneda para poder ir a verte, porque los domingos no son lo mismo sin tí, porque ahora que no estás nos damos cuenta lo importante que eres para nuestras vidas, porque eres más victorias que derrotas, porque eres orgullo, satisfacción, alegría, felicidad, porque eres amor, romanticismo, cariño, afecto, porque más allá de todo...eres el amor de nuestras vidas, gracias Colo Colo por existir y por ser parte de nosotros y de nuestros mejores recuerdos", fueron las palabras que le escribió para un aniversario el ex DT a su amado Colo-Colo.

El ahora comentarista cumple 54 años y las redes sociales lo llenaron de saludos:

@marcelobarti saluda a todo el mundo que se lo pide, pues bien, ahora todo el mundo te debe millones de saludos! Larga vida al jugador del pueblo ✊ Feliz cumpleaños Barti. Abrazo gigante de todo el pueblo colocolino. — Roberto (@maxbeto19) January 1, 2021

@marcelobarti Es de los que siempre saluda a todos en su cumpleaños hoy se merece lo mismo FELIZ CUMPLE Barti querido que sean muchísimos más 🏳️🏴❤️🤟🏼 pic.twitter.com/TzCSqHeoRy — oruaM🦉 Aprobé (@Mglph33) January 1, 2021

#FelizCumpleañosBarti Feliz cumpleaños al ídolo más grande de la familia colocolina, Don Marcelo Pablo Barticciotto ,felicidades @marcelobarti 🎂🎂🎂⚪⚫ — Tony Valle. (@Claudio80855198) January 1, 2021