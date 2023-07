El emotivo recuerdo de Guarello sobre Eduardo Bonvallet

Guarello nuevamente fue tendencia gracias a su nuevo programa en Youtube en donde un un seguidor de la Hora de King Kong le preguntó a Guarello cómo fue esa última conversación con el Gurú: “Una vez la contó él en la radio, un poco antes de morir. Contó que se había encontrado conmigo”, partió expresando el actual comentarista de Agricultura, Canal 13 y DSports.

“Siempre voy a un café en Providencia donde me junto con un grupo de amigos, gente que no tiene nada que ver con el fútbol, escritores, antropólogos, viejos políticos, viejos pesados, viejos lateros a hablar de todo... Y poco tiempo antes de que muriera Eduardo Bonvallet, él iba pasando por ahí, lo acompañaba una persona, no recuerdo quién. Lo vi muy desmejorado, lo vi mal de salud. Y lo saludé. De hecho le presenté a la persona con la que estaba”, continuó explicando.

Luego, Guarello esgrimió que: “lo vi mal a Bonvallet, le dije ‘Hola Eduardo, ¿cómo estás?’ le presenté a Roberto Merino, escritor con el que estaba, lo saludó. Hablamos. Me dijo ‘pucha aquí, para qué peleamos’, ‘sí, en verdad nosotros para qué’, ‘sí, tenís razón’, ‘ya está bueno’, ‘sí, además tenemos gente en común que no nos cae bien, tenemos enemigos en común’, ‘sí, tenía razón’. Y eso fue”.

“De ahí como que los dos cerramos el capítulo y poco tiempo después, Eduardo Bonvallet falleció. Esa fue la conversación, fue muy breve, muy amable y reparadora, por lo menos para mí. No sé para él, pero para mí sí lo fue”, complementó sobre el escueto encuentro con el comunicador.

Cabe recordar que Juan Cristóbal Guarello y Eduardo Bonvallet tuvieron muchas peleas mediáticas en un tiempo en donde no existían las redes sociales.