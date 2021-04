El emotivo recuerdo de Felipe Bianchi sobre Eduardo Bonvallet

Bianchi estuvo invitado en el progrma a"De Tú a Tú" que conduce Martín Cárcamo en Canal 13.

Eduardo Bonvallet se convirtió en un amigo muy especial.

“Fue muy importante Eduardo Bonvallet para el periodismo deportivo chileno y para mí también”, contó el comunicador.

Luego reflexiona: “fue muy atrevido en el periodismo deportivo cuando este era muy condescendiente”.

Ambos trabajaron junto en radio W, ex ADN, siendo “opuestos complementarios”.

De hecho, Felipe Bianchi cuenta una divertida anécdota de cuando trabajaban juntos en las oficinas de radio W.

El periodista relató cómo fue que ayudó a Eduardo Bonvallet a conocer a quien fue su última esposa.

“Un día llegó a la radio: ‘hueón, me enamoré anoche’. Yo sabía que estaba casado”, comenzó diciendo.

“Puta, pero no me va a pescar nunca, es una periodista igual que vos. Me miran en menos”, le dijo irónico Bonvallet.

“El único problema es que no sé cómo se llama, pero sí dónde trabaja. Es periodista del ministerio de Educación”, cuenta Bianchi que le dijo su amigo.

-Pero sabís qué, me voy a casar con ella.

-Hueón, pero la conociste ayer.

-¿Confíai en mí?

-Sí.

-Me voy a casar con ella.

-Cásate po.

-Pero no puedo porque no sé cómo ubicarla, ayúdame.

Al otro día, cuenta Felipe Bianchi, se sentaron en la oficina de Radio W y empezaron a buscar en el Mineduc.

Fueron uno por uno, “hasta que dimos con ella y la llamé”.

“Hola, soy Felipe Bianchi, no sé cómo decirte esto pero mi amigo Eduardo estuvo ayer contigo. Bueno y no sé qué… quería conversar”, recuerda Bianchi.

Luego agrega: “Cuento corto, se casó con ella”.

Sobre la muerte del "Gurú", explicó que: “Me hubiera gustado estar acá, uno siempre piensa, a lo mejor si hubiera estado nos hubiésemos juntado… hubiera ido para el hotel…”

Felipe Bianchi dice que no pudo estar en el funeral, “fue complejo”.

Martín le pregunta por qué cree que Bonvallet tomó esa decisión.

“Estaba cansado, hace rato ya que estaba bien cansado por el cáncer. Se había separado…”, responde el periodista.

Luego cierra con la imagen que le quedó en su memoria del fallecido comentarista deportivo:

“Tuvo 170 juicios Bonvallet, ciento setenta. Pero yo solo tengo buenos recuerdos de él y hasta el día de hoy tú me decís ‘Eduardo Bonvallet’ y lo que más me genera es una sonrisa”.