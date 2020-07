El emotivo mensaje de Valdivia a 5 años de la obtención de la primera Copa América de Chile

El Mago utilizó sus redes sociales para conmemorar la fecha más importante en la historia del fútbol chileno.

Durante esta jornada de sábado, el mundo del fútbol recuerda los cinco años desde la obtención de la Copa América por parte de la selección chilena.

El equipo nacional venció en un sufrido partido a Argentina y quedó en la historia del fútbol nacional. Dentro de ese plantel, destacó el nombre del Jorge Valdivia.

El ex volante de Colo-Colo compartió una fotografía a través de sus redes sociales celebrando el aniversario del título con un mensaje especial. “La pelota no se mancha, la historia no se olvida”.