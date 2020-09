El emotivo mensaje de Marcelo Díaz tras volver a jugar: “He vuelto a sentirme vivo”

Marcelo Díaz volvió a jugar después de seis meses sin fútbol, y tras la victoria de Racing en Copa Libertadores subió un conmovedor mensaje a Instagram.

Alianza Lima de Mario Salas recibió ayer a Racing en la cuarta fecha del Grupo F, el partido terminó 2-0 a favor de los dirigidos de Sebastián Beccacece, lo que sepultó las oportunidades del técnico chileno de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ya que su equipo quedó último sin ningún punto.

Racing, por otra parte, se quedó con el segundo puesto del grupo con 9 unidades, aumentando sus posibilidades de pasar a octavos. El equipo argentino contó con la presencia de los chilenos Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias.

Cabe destacar que la Superliga Argentina aún no ha regresado a la competencia, por lo que este fue el primer partido oficial de los argentinos desde el 17 de marzo, fecha en que la Asociación de Fútbol Argentino detuvo todas sus actividades debido a la pandemia del coronavirus.

Así, el ex volante del Hamburgo de Alemania utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje en el que reconoció la profunda emoción que sintió al volver a pisar una cancha.

“Fueron más de 6 meses sin jugar un partido de fútbol. No me había sucedido algo así a lo largo de mi carrera. Les confieso que no fue sencillo”, comenzó asegurando.

Después, el bicampeón de América con la Selección Chilena afirmó que fue “mucho tiempo de incertidumbre en el que distintos pensamientos y sentimientos se cruzaron por mi cabeza. Mucho tiempo de reflexión y muchos inconvenientes en ese largo plazo. En lo personal, tuve altos y bajos”.



El ex Universidad de Chile confesó que “me preocupaba la respuesta de mi cuerpo después de tanta inactividad pero, por suerte y por trabajo, el resultado quedó a la vista. Estamos de regreso y muy ilusionados”.



Finalmente, “Carepato” cerró la publicación con una emotiva frase: “Lo cuento con mucha alegría: he vuelto a sentirme vivo y eso es increíble”.