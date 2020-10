El emotivo mensaje de Marcelo Barticciotto tras el triunfo del Apruebo

El ídolo de Colo-Colo sacó aplausos en las redes sociales tras un emocionante texto.

Marcelo Barticciotto es una figura querida en nuestro país, en especial por el constante afecto al pueblo y las peticiones en la calle.

Barticciotto nunca ha escondido sus ideas políticas, y se sabía que estaba a favor del 'Apruebo' en el plebiscito constitucional, opción que finalmente terminó triunfando con un contundente 77% de las preferencias.

El ahora comentarista de Cooperativa no perdió la oportunidad de dirigir un mensaje a Chile.

En una publicación hecha en Twitter, 'el Barti' manifestó su eterno amor por el país:

"No nací acà, no crecí acá, no me crié acá, no fuí al colegio acá, llegué a los 21 años y empecé a conocer a éste país, lo hice mío, conocí su historia, empecé a querer a su gente, a su pueblo, y supe que nada justifica una dictadura, y que no no deben quedar vestigios de ella ACC", comentó.

Mira acá las reacciones:

