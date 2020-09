El emotivo mensaje de despedida de la señora de Messi a la esposa de Luis Suárez

Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi formaron una profunda amistad en España.

Las despedidas llegaron al Barcelona, tras la salida del delantero uruguayo Antonela Roccuzzo, esposa del delantero argentino Lionel Messi, le dedicó unas emocionantes palabras a Sofía Balbi, pareja del uruguayo Luis Suárez, quien dejará Barcelona para emigrar a Madrid luego del traspaso del charrúa a Atlético.

"Bolu, amiga, hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros... No tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar, a ti y a tu hermosa familia. ¡Gracias por tanto!!! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos ¡y seguro nos reencontramos pronto! Te quiero, los quiero. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa", escribió la trasandina.

El mensaje fue rápidamente contestado por Balbi: "¡Y cuando creí que ya no tenía más lágrimas me encuentro esto! ¡No saben lo que los vamos a extrañar!!! Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir. ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro".