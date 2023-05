El emotivo mensaje de despedida de Ben Brereton al Blackburn Rovers

El delantero de la Roja de todos no seguirá en Inglaterra, fue el propio atacante el que tras el último partido de los "Rovers" confirmó que dejará el club. "Todo lo que puedo decir es que lo pasé muy bien en Blackburn Rovers y, lamentablemente, no estará aquí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora", señaló a Sky Sports.

"He pasado un gran tiempo acá, he disfrutado todo el tiempo en el club, hice grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers ha terminado", dijo de manera definitiva el delantero de la Roja.

El club inglés también confirmó la partida del delantero: "Brereton ha admitido que su doblete en la segunda mitad fueron sus últimos goles con los colores Rovers, y el internacional chileno ha confirmado que dejará el club este verano".

Si bien aún no se confirma oficialmente su traspaso, el próximo destino de Ben Brereton estaría en La Liga. El atacante ya tendría un pre-acuerdo firmado con Villarreal de España.

🇨🇱 @benbreo has admitted that his second-half brace were his last goals in #Rovers colours, with the Chilean international confirming he will leave the club this summer.



RoversTV will bring supporters an exclusive and extended interview with Ben over the coming days.



🔵⚪️