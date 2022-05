El emotivo homenaje que recibió Esteban Paredes de parte de Colo-Colo

Paredes volvió al Estadio Monumental y las muestras de cariño de los hinchas del cuadro popular se pudieron apreciar durante el duelo entre albos y Coquimbo Unido.

“Voy a pensarlo, vienen otras generaciones, creo que ya he jugado bastante, con muchos dolores, me he infiltrado varias veces. Me sentaré con mis hijos, con mi familia a conversarlo y voy a decidir qué es lo mejor para mí y para el club Coquimbo”, reveló el ‘Tanque’ a TNT Sports tras el partido.

“Ustedes saben todo lo que di por este club y también la gente me dio mucho a mí. Así que muy feliz, muy agradecido de todo”, añadió Esteban Paredes.

Sobre lo anterior, el delantero de los ‘piratas’ complementó que “fueron muchos años de alegría, de tristeza, pero fueron mas de alegrías por la gente que se portó muy bien conmigo. Es algo maravilloso, hermoso lo que hoy día viví”.

Para cerrar, Paredes afirmó sobre la goleada en contra que “lamentablemente perdimos un partido donde el rival nos pasó por encima, tuvimos un muy mal primer tiempo, no nos pudimos encontrar ni generar ocasiones de gol. Nos vamos con una derrota que nos duele bastante”.