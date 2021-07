El emocionante mensaje deel brasileño que escribió palabras para su amigo Leo, quien finalmente se quedó con la Copa América tras vencerlo en el Maracaná.

Terminado el duelo entre ambas selecciones, el astro de PSG hizo un largo análisis en sus redes sociales, centrando su comentario en Lionel Messi, con quien tiene una amistad de hace años, la que se notó con el lindo gesto del 10 de la Canarinha tras el compromiso en el Maracaná.

"Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije 'fdp (filho da puta) me ganaste'", partió diciendo Ney.

"Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP", cerró.

PROGRAMACIÓN DE LA COPA CHILE 2021

Partidos de ida de los cuartos de final.

Jueves 8 de julio.

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.