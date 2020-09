El periodista dedicó un capítulo completo al fallecido comunicador.

Este 18 de septiembre se cumplen 5 años de la muerte del ex comentarista de Radio La Clave, La Red entre otros medios.

Felipe Bianchi adelanta el podcast:

"Hay ocasiones en las que uno tiene la suerte de cruzarse con gente que, de un modo u otro, te mejora la vida. Por las razones que sea, emocional, cultural… Pero muy rara vez tienes la fortuna de encontrarte con alguien que te cambie la vida en todos esos ámbitos al mismo tiempo", comienza explicando.

"Que te haga ser una persona distinta, pero también un mejor profesional. Eduardo Bonvallet, el loco, mi amigo el loco fue y sigue siendo una de esas", agrega.

En el podcast, Bianchi valora el aporte del ex volante para los medios: "Vino a remecer el fútbol chileno y el periodismo deportivo local, cuando este era un compendio de lugares comunes, mediocridades, cobardía y condescendencias".

El periodista enfatiza que la imagen de Bonvallet no se agranda por ser su amigo, sino por todo lo que hizo por el fútbol local. "¿Puede alguien decir en serio que no hay un antes y un después de Bonvallet para los medios chilenos? ¿Un antes malo y un después mejor? Yo, al menos, no tengo ninguna duda".

"Y no porque le tuviera cariño, lo digo por cómo movió las fronteras, cómo persiguió a mediocres y delincuentes sincronizados en el fútbol local. Por todo lo que nos enseñó, sin haber pasado nunca por la universidad, a punta de intuición y talento natural. De rebote, si se quiere", cerró.