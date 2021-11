El emocionante mensaje de Palestino tras la muerte de Luis Dimas

El emocionante mensaje vino luego de la dura pérdida que sufrió la música chilena esta semana. Luis Dimas, el "Rey del Twist", falleció a los 78 años y el club Palestino en sus redes sociales lamentó la partida del legendario artista, quien era conocido fanático del cuadro árabe.

Una faceta que no muchos conocieron de Luis Dimas, quien hace unos años contó en el diario La Cuarta sobre sus años como arquero, pero que el porte lo había marginado de seguir adelante.

"Fui preseleccionado nacional juvenil chileno. Aunque no me creas, a pesar de mi estatura era un buen arquero. Duré hasta los 16 años. Cuando tienes que pasar a adulto, la altura al final pesa bastante. Los centros pasados, por ejemplo, me complicaba, así que no hubo caso", contó en esa oportunidad.

El Club Deportivo Palestino lamenta comunicar el sensible fallecimiento del cantante nacional Luis Dimas, quien en vida fue un destacado hincha de nuestro Club y la voz de nuestro himno. Junto con lamentar su pérdida hacemos extensivas las condolencias a su familia y amigos pic.twitter.com/IACDT7dgmD — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 18, 2021

