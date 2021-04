El emocionante consejo de vida que Justo Villar le dejó a Gabriel Suazo en Colo Colo

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, reveló una importante enseñanza que le dejó el retirado arquero paraguayo en su paso por Macul.

Este domingo todas las miradas se centrarán en la edición 189 del Superclásico del fútbol chileno. Esto porque Colo Colo y Universidad de Chile animarán el enfrentamiento 189 entre ambos en el Estadio Monumental. Recinto donde los albos no pierden hace 20 años frente a los azules.

Bajo ese contexto, el capitán del “Cacique”, Gabriel Suazo, dialogó con el programa “Pelota Parada” de TNT Sports. El formado en el club se refirió a las constantes críticas que recibe por parte de los seguidores por su juego. Y dio a conocer un importante consejo que le dejó Justo Villar al respecto.

“En Instagram no tengo casi nada de fútbol. Me salgo un poco de la burbuja y tengo otro tipo de cosas que no involucran eso. Por ejemplo, juegos de mesa, series o cosas que me gustan. No me meto a leer comentarios”, comenzó señalando.

“No me interesa leer cosas negativas que al final no me ayudan nada. Son ese tipo de cosas que uno debe evitar.Y no tan sólo las negativas, también los comentarios positivos. Tampoco hay que llenarse con ese tipo de cosas, porque el hincha cambia su forma de pensar cuando uno está mal”, complementó.

“En su momento, Justo Villar me dijo que uno debe ser equilibrado tanto con las cosas bien como con las cosas mal. Y hasta el día de hoy sigo esa frase, ese consejo que me dio. Se lo agradezco muchísimo, me ha servido en todo ámbito”, finalizó el lateral del “Eterno Campeón”.