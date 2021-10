El emocionante relato inglés del gol de Brereton a Paraguay

El emocionante relato inglés se tomó las redes sociales cuando el ariete marcó la apertura de la cuenta ante Paraguay e hizo explotar San Carlos de Apoquindo.

No solo lo gritaron en Chile, sino que también lo gritaron en Inglaterra, donde seguían el partido de ‘Big Ben’.

Todo pasó en el minuto 68 cuando Brereton tomó el balón y lanzó un remate imposible para el golro Antony Silva. “Isla juega para atrás para Brereton Díaaaaaaz! Wow! Qué bien ejecutado estuvo eso! Ben Brereton Díaz para Chile!”, se escucha en la narración.

“Y solo escuchen lo que Santiago piensa de él y del gol”, complementó el relator.

El video fue compartido por una cuenta de noticias de Blackburn Rovers Brereton es el goleador de Chamnpionship con 10 goles .

A massive win for Chile @LaRoja , Our star man Ben Brereton Diaz @benbreo scores to make it 1-0, the final score being 2-0, a massive 3 points in the group for @LaRoja DIAZ , DIAZ , DIAZ 🇨🇱🇨🇱🇨🇱⚽️ @Rovers #Rovers #Chile #laroja #ChileVsParaguay #brereton pic.twitter.com/ib0co2xgIG