El duro round tuitero del Pollo Véliz con Mauricio Pinilla

El ex delantero de la U respondió un antiguo "ataque" en redes sociales, aunque la publicación de Véliz fue del mes pasado, Pinilla no se quedó callado por mucho tiempo y esta mañana le respondió con todo: “¡Déjese de tirar mierda e insultar a la gente, caballero! ¡Respeto es una palabra que no existe en su diccionario! ¡Ataques gratuitos no voy a aguantar! ¡Empiece a ubicarse! ¡Yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo!”.

La pelea no se detuvo ahí, ya que Véliz respondió de forma sarcástica: “Al que le venga el sayo que se lo ponga. No sé si entenderá esto. No creo”. Pinilla contraatacó llamándolo “descerebrado” y acusándolo de tirar mierda a todo el mundo sin obtener atención.

Véliz respondió nuevamente, insultando el vocabulario de Pinilla y sugiriendo una falta de neuronas. Sin embargo, finalmente Pinilla lo mandó a acostarse con un breve tuit: “Ya, caballero, vaya a acostarse”.