El duro round entre Roberto Tobar y Johnny Herrera

El juez es apuntado por su polémico arbitraje en el duelo de la UC ante Wanderers, el árbitro se enojó con los comentarios del ex arquero en Todos Somos Técnicos.

«No sé si Johnny Herrera y Luis Marín ven fútbol internacional, porque en todas partes esto es tarjeta roja. No sé de qué parte del reglamento ellos dos comienzan a aseverar que esto no es roja en ninguna parte. No entiendo. Yo creo que para hacer algún declaración hay que ser un poco más responsable. Leer un poco más el reglamento y ahí poder emitir una aseveración con fundamento», lanzó sin filtro.

Como era de esperarse, Herrera de inmediato pidió la palabra para contestarle. «Lo que yo asevero escuchando la entrevista a Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, es que da para sospechar lo que pasó ayer en San Carlos. Yo tengo un amigo que se sintió condicionado jugando ayer el partido contra Wanderers. A mí la primera expulsión no me parece, porque es el giro propio cuando un jugador cuando cae», se defendió.

Y en esa misma línea, agregó: «es cuestión de criterio, Tobar. Tú eres árbitro, eres muy bueno. Yo fui futbolista, es cuestión de criterio. Cuando juegas fútbol a lo mejor te das cuenta de cosas que no y cuando eres árbitro te das cuenta de otras cosas. Pero a mí lo que me pareció extraño es que no hubo ni pie a la duda de lo que era esa expulsión. O sea, con qué fin el jugador le iba a pegar. No sé si hubo una agresión, no sé si hubo sangre. Me pareció muy extraño. Después la segunda expulsión, ni hablar. La fortaleza con la que fuiste y lo expulsaste sin pensar, sin dudarlo dos segundos, me pareció raro, porque tú por lo general dejas jugar, entonces ante ese tipo de jugada creo que es difícil que te pongan un tarjeta roja, más con lo que se estaba jugando. A mí me pareció raro, yo sólo comparto lo que dice Juan Tagle de que da para sospechar».

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues nuevamente Tobar alzó la voz para responder:

«Perfecto, solamente les pido que se metan un poquito en el reglamento y empiecen a ver las interpretaciones. Lo que dices tú es perfecto. Ustedes tienen cinco, seis cámaras después para analizar la labor que uno hace en cancha. Y eso es súper fácil para usted sentado, viendo los mejores ángulos. Después criticar es lo más sencillo. Pero uno tiene un segundo, yo veo un movimiento. Veo que el jugador que cae de forma exagerada, pensando que el golpe había sido más violento. Y lamentablemente que el VAR tampoco pueda entrar en una doble amonestación y por eso mantenemos la decisión. Y después finalmente asumo el error que cometí en esa amonestación», remató.

Dün gece oynanan Wanderers - Catolica maçında hakem Roberto Tobar, Fernando Zampedri’ye bu hareket sonrasında ikinci sarı kartı gösterdi ve oyundan attı. Hakeme tepkiler büyük.



Catolica yönetimi federasyona başvuracak ve kartın iptalini isteyecek. pic.twitter.com/xasRpquL7Z — Latin Tribün (@LatinTribun) October 22, 2021

