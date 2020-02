El duro round entre Marcelo Ríos y el Movilh a través de redes sociales

"Ver a dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota“. Eso fue parte de lo que dijo Marcelo Ríos hace algunos días en una entrevista con La Tercera.

Mediante un comunicadode prensa en su página web, el movimiento que promueve y defiende derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, aseveró que: “a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orietación sexual e identidad de género”.

El dirigente del organismo, Ramón Gómez, agregó que: “el ex tenista masifica su violencia a través de los medios de comunicación y da una señal negativa a la ciudadanía, pues pretende hacer creer que lo suyo es una opinión inocua, cuando en realidad es tan violenta, como cobarde toda vez que se escuda en niños de cuatro años para explicar sus prejuicios”, aseveró.

“Ríos debiese pedir disculpas, pero ex muy probable que no lo haga. Sí le exigimos que al menos deje de involucrar a niños y niñas en su odio. Los niños y niñas no nacen con prejuicios y es tarea de todas y todas educarlos en en el respeto a la diversidad”, argumentó Gómez.

Marcelo Ríos: "No me gustan los homosexuales (...) Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?". Típico del homofóbico, justifica sus prejuicios con los/as niños/as. Además de violento, cobarde.

La respeusta del "Chino" no se hizo esperar y fue a través de una imagen de la controvertida protesta realizada por grupos de performance frente a la Universidad Católica durante el estallido social.

“La gente del @Movilh dice que mis palabras son violentas pero me pueden explicar que mierda sería esto entonces???“, escribió en sus redes sociales el exdeportista. “Supongo que esto no les parece violento”, redactó.