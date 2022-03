El duro round entre Juan Cristóbal Guarello y Javier Castrilli

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el jefe de los jueces nacionales enfrentó las palabras del periodista nacional, quien partió diciendo que: “me llama la atención que se haga una evaluación técnica de los árbitros a la cuarta fecha del campeonato”, partió diciendo.

“Podemos hablar que hay menos faltas o arbitrajes, pero acá hay algo que no se puede desmentir que cuando se cuestiona al sindicato de árbitros, los jueces que lo hacen son echados de la ANFP, puede dar todas las justificaciones pero la cronología es demasiado coincidente, calza perfecto“, dijo el periodista.

A esas palabras, Javier Castrilli sostuvo que: “usted se cree que yo manejo las finanzas de la ANFP, que yo tomo decisiones unilaterales, arbitrarias, sin consultar a todas y cada una de las gerencias, tomar una decisión dolorosa como la que hemos tomado”, aseguró.

Juan Cristóbal Guarello lanzó tajante: “no le creo Castrilli, es demasiada coincidencia, me gustaría saber ¿Cuál es el papel de Mario Sánchez en todo esto?, linda coincidencia tuvimos”, aseveró.

A lo que Castrilli le respondió: “la decisión estaba tomada en virtud de que no podemos tener en el fútbol profesional que no pasaban la prueba física hace dos años. No podemos seguir invirtiendo en personas que por su edad no nos da la proyección para ser árbitros internacionales”, dijo.

“Si hay alguna distorsión, o al decisión genera esa resistencia que muchas veces intentan distorsionar la realidad de los hechos, es un problema de quien la genera. Asumo la más plena y absoluta responsabilidad de cada una de las decisiones que tomo”, agregó Javier Castrilli.

El comunicador aseveró que: “tengo versiones de otros árbitros, usted no es la única fuente, valida, importante, pero no la única. Tenemos en el cuerpo arbitral un sindicato que tiene mucho poder donde volvió un grupo que se llama ‘club del póker‘, donde tiene mucha influencia en el arbitraje chileno y donde está el señor Mario Sánchez”, aseguró el periodista.

Ante eso, Javier Castrilli dijo que: “acá no forma parte de ningún plantel el señor Mario Sánchez, ¿Quién le sopló esa mentira?, le propongo públicamente que venga a la ANFP para verificar y con sus propios ojos si el señor Mario Sánchez aparece por acá o no”, sostuvo.

“El señor Mario Sánchez cumple funciones en el ámbito del fútbol amateur, entonces eso que usted está haciendo es absolutamente desacertado y tomo distancia de tomarlo como algo tendencioso”,

