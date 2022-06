Presente en los estudios de ADN Radio , el gerente deportivo de la ANFP llegó con una serie de elementos para debatir los argumentos planteados por el periodista.

Al respecto, Francis Cagigao descartó el tema de una eventual influencia de representantes, tal como indicó en su momento Juan Cristóbal Guarello. “A mi no me trajo ningún representante. Pablo Milad es quien me llama. Él contactó con varios representante. Cristián Ogalde no tiene nada que ver con mi vida, hay muchos que tienen que ver con mi vida. Quizá el lo recomendó, pero eso no tiene nada que ver”, apuntó.

"Los representantes no influyen en mi trabajo. Nunca tuve ninguno en mi carrera. Las tomas de decisión no están vinculadas a representante. Si encuentras un mínimo índice de corrupción, yo renuncio al fútbol”, insistió el español.

La discusión comenzó a subir de tono: “Utilicé mis contactos para hablar con los clubes en Inglaterra. Sierralta y Brereton no estaban en condiciones de ser rebeldes en ese momento, considerando que tenían contratos vigentes con sus clubes. No estoy por encima de la legislación inglesa“, apuntó, además de explicitar que bajo su gestión es que se concretó la decisión de que Ben Brereton juegue por La Roja.

“Tuve que tener un zoom con Ben Brereton para que dijera si iba a jugar o no por Chile. A Reinaldo Rueda nunca le dio un sí y debutó con Martín Lasarte“, sistuvo Guarello.