El duro round en la radio entre Claudio Borghi y Juan Tagle

En Futuro FC de Radio Futuro, Juan Tagle estuvo de invitado al programa para analizar el clásico entre albos y cruzados. El debate subió de tonó en vivo y en directo.

“Mi pregunta tiene que ver con la historia, llevo años viviendo en Chile y siempre he visto una Católica con prestigio, de una forma, un estilo. Lo dijo Nico (Núñez) antes del partido, hay que ganar. ¿Ese ganar de cualquier forma no afea esta tradición del equipo cruzado por el buen fútbol?”, dijo el Bichi de entrada.

Tagle se molestó por la pregunta del ex entrenador: “No entendí la pregunta, Claudio. La verdad que no le encuentro coherencia alguna a la pregunta. Que usted me diga que vamos a ganar de cualquier modo, no sé de dónde concluye eso. No entiendo que usted me diga que Católica quiere ganar de cualquier forma y no respetando nuestra historia, no lo comparto.Su pregunta me pareció insolente”.

Ex técnico de Colo Colo le contestó al presidente de Cruzados: “No, Juan. Entiendo que esté enojado, pero no nos peleemos. Lo dijo su entrenador antes del partido” y Tagle respondió “Hay partidos que a veces hay que ganar con lo justo. Católica está jugando con lo justo, estamos en un momento difícil. Catalogar esa frase de Nicolás Núñez como que está en contra de la historia de Católica es estirar el elástico de una manera incisiva, así lo entendí yo”.

Borghi no se quedó callado: “No, no, está equivocado. No está en contra de la historia, yo siempre digo y espero que no esté enojado conmigo. Yo digo que para mí no es ganar de cualquier forma, siempre respetando una forma. Ganar no siempre es bueno, entonces yo creo que a veces hay que ir tras objetivos y no de cualquier forma”.

En el cierre, Juan Tagle colgó rápidamente: “Bueno, esa es su opinión, Claudio”, dijo ante un “Muchas gracias, Juan” de parte de Borghi.