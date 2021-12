El duro round entre “Toby” Vega y Gonzalo Fouillioux en TNT Sports

El duro round se vivió en la última edición del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Toby” colocó la peor calificación al entrenador de los cementeros Francisco Meneghini, a quien evaluó con un 1,0 e indicando que le faltaba “la chaucha para el peso”.

Gonzalo Fouillioux no estuvo de acuerdo con la calificación, lo que marcó el inicio de una tensa discusión.

“¿Por qué le dieron la vuelta el partido vas a decir que a un entrenador le falta la chaucha para el peso?”, le preguntó el periodista.

“Lógico, si ya van varias veces. Es tu amigo, todo lo que quieras, pero...”, respondió de vuelta Vega.

Fouillioux: “No es mi amigo”

Vega: “Yo no tengo amigos”

Fouillioux: “No me faltes el respeto así”

Vega: “Yo no tengo amigos, entiendan, yo no tengo amigos, me retiré hace rato”.

Fouillioux: “Marcelo, primero a mi me parece que le estás faltando el respeto”.

Vega: “A nadie le falto el respeto”.

Fouillioux: “Me estás faltando el respeto a mi”.

Vega: “No, a nadie le falto el respeto. Yo doy las notas y digo cómo hizo y cómo dirigió”.

Fouillioux: “Me estás faltando el respeto a mi. Ten ojo con tus palabras”.

Vega: “¿Por qué?”

Fouillioux: “Porque digas acá al aire que estoy defendiendo a alguien...”

Vega: “Si lo estás defendiendo”.

Fouillioux: “Ten ojo con las cosas que dices al aire. Una cosa es la broma y otra cosa diferente es acusarme amistad con un protagonista. Eso es otra cosa”.

Tras esto, tanto Manuel de Tezanos como Johnny Herrera intentaron frenar la discusión.

Vega: “Es tu problema, defiéndelo. Yo no, yo doy las notas. A mi me contrataron para otra cosa”.

Fouillioux: “No nos metamos con cosas personales. Yo no te digo a ti que cuál es tu amigo”

Vega: “No tengo amigos. Por eso acá doy notas”.

Fouillioux: “No me manches”.

Vega: “Después hablamos. Terminando yo hablo contigo. Yo hablo contigo”.

De Tezanos: “Toby, tranquilidad. Gonzalo tiene un argumento que quiere desarrollar y yo quiero escucharlo”.

Fouillioux: “Él fue el responsable de un mal partido de La Calera, de una campaña que ha venido bajando. Pero decir un 1,0 y decir que le falta una chaucha para el peso”.

Vega: “Bueno, si es problema mío”.

Fouillioux: “Pero déjame hablar Marcelo, si acá estamos debatiendo. Para mi no corresponde decir que un entrenador que está recién comenzando su carrera le falta la chaucha para el peso. Porque es un entrenador que lleva tres, cuatro años de carrera”

Vega: “La está terminando su carrera. La está terminando, porque no es técnico ya. No es técnico para grandes equipos”.

Fouillioux: “Está bien Marcelo”

“Ese es mi pensamiento. ¿Cuántas veces lo han echado?”, concluyó Vega.

