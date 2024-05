¡No le gustó nada! El duro reto de Gustavo Álvarez a jugador de la U

El pasado fin de semana, vivimos una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Ambos equipos necesitaban sumar tres unidades, pero en esta oportunidad, los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron por 2-1 gracias a un golazo de chilena de Fernando Zampedri para los cruzados.

Con este resultado, el romántico viajero registra su primera caída en el Campeonato Nacional, pero a pesar de esto se mantiene como líderes del torneo, manteniéndose a cuatro puntos de su más cercano perseguidor, Coquimbo Unido, quienes tienen un partido menos, Por otro lado, los cruzados subieron hasta el cuarto lugar de la tabla.

Como ya lo mencionamos anteriormente, si bien esta es la primera derrota para Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, los dirigidos por Gustavo Álvarez no se preocupan, ya que mantienen su posición como líderes indiscutibles del torneo. Pero esto no quiere decir que no existan problemas dentro del equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Esto ya que durante los últimos días, se ha revelado el duro reproche por parte del estratega de Universidad de Chile a uno de sus pupilos, específicamente a Ignacio Tapia, quien ha pesar de estar considerado para estar en el once titular del duelo ante los cruzados, terminó por no disputar el partido en cuestión.

Es aquí donde Gustavo Álvarez explicó los motivos de este suceso, los cuáles además provocaron una dura reprimenda por parte del estratega. En definitiva, el DT de los azules no habría sido informado de los problemas que presentaba Ignacio Tapia, quien además puede que esté fuera de las canchas por un largo tiempo.