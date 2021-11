El duro palo de Carlos Caszely en contra de la ANFP

El duro palo tiene que ver con el enfrentamiento que está pactado para el 27 de enero del próximo año, y para el cual desde la ANFP ya confirmaron que están trabajando para poder jugarlo en el estadio Zorros del Desierto de Calama para aprovechar los 2.550 metros sobre el nivel del mar y sacar ventaja sobre Argentina.

“No sean ilusos, Argentina no va a ir nunca a Calama. No olviden lo penoso que fue el partido de Brasil con Argentina cuando entraron jugadores falsificando cosas y no pasó nada, porque son equipos muy poderosos. Yo digo que no vamos a Calama, alguna razón van a dar”, explicó de entrada.

“La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol, no sean ilusos. Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA… Yo nunca digo ‘de esta agua no beberé’, pero en un 90% creo que es muy difícil que vayan a jugar allá”, disparó el Rey del metro cuadrado.

"Yo dije que el punto de equilibrio era ganarle a Paraguay y a Ecuador, porque ahí nos íbamos arriba, pero al perder con Ecuador acá se nos pone cuesta arriba muy difícil”.

“Yo pienso un poco en como los chicos están jugando, y hay que luchar hasta el último minuto, meterle mucho empeño y ganas pero va a ser muy difícil. Porque Argentina, aparte de que ojalá los lleven a Calama, pero si no ellos están muy picados con nosotros”, complementó.

Tras eso, agregó que “no se olviden que les ganamos las dos últimas Copa América y empatamos allá el primer partido, por lo tanto vienen muy picados a jugar con nosotros y va a depender mucho del árbitro también, porque el otro día con el árbitro argentino hubo algunos cobros que no me gustaron mayormente y va a ser muy complicado”.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.