El duro momento que vive Nicolás Castillo en México

Dirigente de Necaxa reveló que Nicolás Castillo está a prueba en el club, el director deportivo de la institución mexicana salió al paso de la posible llegada del delantero chileno la cual no está asegurada debido a que solo está a prueba en la institución y analizarán su arribo.

“Está a prueba, tiene un tema de salud que se va a evaluar por encima de todas las cosas y si llega al nivel que demostró alguna vez, no tendríamos dudas, pero hay que ver si la condición de salud que tiene le permite competir en un alto rendimiento. Ahí se evaluará si puede quedarse o no”.

El duro momento del formado en San Carlos de Apoquindo viene tras un pésimo paso por el Esporte Clube Juventude de Brasil.

San Román, agregó que “Está sometido a unos estudios profundos. Hay que recordar que antes que futbolistas son personas y primero hay que cuidar que su integridad no esté en riesgo”.

Sobre esta misma línea, el director deportivo del Necaxa contempló que “Ya está haciendo trabajos desde que llegó la semana pasada. Fue sometido a estudios y está en ese trabajo de evaluación”,

