El duro momento que vive ex jugador de Colo Colo en su carrera

El fútbol puede entregar muchas alegrías, como también grandes penas, eso lo tienen más que claro quienes practican este deporte de forma profesional, ya que para muchos es el sustento para su familias y su única forma de vivir. En estos momentos, un ex jugador de Colo Colo está viviendo uno de los episodios más difíciles de su carrera futbolística, el cual se suma un año bastante difícil que ha tenido en lo personal.

El jugador en cuestión es Ronald De La Fuente, quien actualmente se encuentra defendiendo los colores de Curicó Unido. Un equipo que actualmente se encuentra en la peligrosa zona de descenso y solo tiene unos pocos partidos por delante para intentar salvarse y mantener en la división de honor de nuestro fútbol nacional.

Pero eso no es todo, sino que además el ex Colo Colo está sufriendo un duro momento a nivel personal, ya que este lunes fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla. Esto marca el final de su participación en lo que queda de temporada, por lo que no podrá estar junto a su equipo en estos difíciles momentos y dependerá de su recuperación para ver en qué momento del próximo año podrá regresar.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que el ex futbolista albo entregó unas sentidas palabras sobre su actual situación. "No han sido días fáciles para mi, aparte del dolor físico durante estos últimos días, hay un dolor grande en mi corazón al saber que no podré seguir luchando dentro de la cancha junto a mis compañeros en esta difícil situación que atraviesa Curicó Unido".

También te puede interesar: "No se andaban escondiendo: Reconocido periodista y actriz confirman su relación".

Además agregó que, "es triste y difícil asumir esto, aún más cuando nunca me había tocado una operación. A pesar de esto, siento tranquilidad porque durante este año aguante mucho dolor, infiltración, etc, por el deseo de poder estar dentro de la cancha entregando todo por mi Curi querido. Esta vez el cuerpo me pide una pausa a gritos y aunque no se la quiero dar, toca resignarse", cerró.