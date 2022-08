Por la ida de los octavos de final de Copa Chile, Ñublense bajo la conducción de Jaime García volvió a ganarle al Colo Colo de Gustavo Quinteros.

“Los espacios que se originan, Colo Colo propone, sale a jugar, te genera espacios, a nosotros hay partidos que no nos han salido jugadas, nos dejan poco espacio, nos salen de contra, hemos estudiado eso harto”, partió explicando García tras el 2-1.

El DT de Ñublense incluso se permitió dejarle un curioso recado a su colega. “Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando”, expresó.

“No he tenido muchas variantes en el juego, que si a lo mejor ante un rival que estás en su casa, con el marco de público, con el plantel que tienen, uno también va tomando un poco más de precauciones, no tengo tanta rotación de jugadores, somos un grupo corto, entonces obviamente ellos tienen que tomar un protagonismo por lo que es la plantilla, por donde van ellos en el Campeonato Nacional”, agregó.

Sobre el reciente triunfo sobre los albos por Copa Chile, el entrenador chillanejo comentó que “fue un partido difícil, donde obviamente Colo Colo jugó bien, nos tapó los espacios, pero nosotros también los hicimos ver mal en momentos. No comparto que fueron dos llegadas, ellos también tuvieron ocasiones. No sé si fue de igual a igual, pero tuvimos pasajes buenos del partido, también estás jugando con el mejor equipo de este año. Entonces, como todos se excusan, yo también me podría excusar y no lo hago, las planillas son totalmente distintas, con tres o cuatro jugadores de ellos trato de poder equilibrar mi equipo con la gente lesionada, la gente que me falta, y tengo que ir rotando lo que más puedo”.