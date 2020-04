El duro mensaje de Edson Puch a quienes critican la Teletón

El jugador del cuadro estudiantil se aburrió de las acusaciones en contra de la cruzada solidaria animada por Don Francisco.

El volante de Universidad Católica, Edson Puch, fue tendencia durante la jornada del sábado en redes sociales luego de publicar una reflexión acerca de la realización de la Teletón, mencionando que si a la gente no le gusta evite ser parte del evento, explicando que los niños con capacidades distintas no son culpables de su condición.

"Hace un tiempo leí por redes sociales que si no te gusta el aborto no lo practiques. Si no te gusta la iglesia no participes y así muchas cosas más", escribió el jugador de la UC en Twitter.

"Ahora, podemos hacer lo mismo con la Teletón. Si no te gustam, no participes, no te hagas parte", agregó.

"No hagas que otra gente se contamine con tu mala onda o poca empatía, si al final los niños no tienen la culpa de la condición que padecen ni del mundo en el que viven", añadió.

"Si no lo vives de cerca el convivir con capacidades diferentes no lo entenderías", sentenció.