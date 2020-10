El duro lamento de Claudio Bravo tras derrota del Betis: “Fue decepcionante”

Claudio Bravo recibió tres goles en la derrota del Betis, que desperdició oportunidad clave para meterse en la punta de la tabla.

Ayer el Betis recibió al Real Sociedad en una nueva fecha de La Liga de España. El cuadro verdiblanco, que dirige Manuel Pellegrini, cayó por 3-0 y dejó escapar la oportunidad de quedar en el primer lugar de la tabla, a la espera de un partido que le falta al Real Madrid.

En el arco del conjunto sevillano estuvo el chileno Claudio Bravo, quien realizó una dura autocrítica tras el triste resultado. “El resultado fue decepcionante”, indicó el cuidatubos que enfrentó a su ex equipo.

En conversación con Movistar TV, el bicampeón de América señaló que "ante un rival que aprieta, era el momento propicio para dar un golpe. Debemos evitar tener días bajos y días de máxima contundencia, hay que tener un nivel medio. Este tipo de partidos debe servir para seguir creciendo".

"El resultado fue decepcionante y no mostramos la cotundencia de otros partidos. Esta derrota dejó sabor amargo", añadió.

Lamentablemente, para el equipo de Pellegrini volvió a ser perjudicial en el resultado del encuentro la intervención del VAR. Y Bravo prefirió no dar su opinión ya que aseguró encontrarse lejos de la jugada, y dejó la responsabilidad a los jueces ya que el no está "arbitrando ni sentado delante de un monitor. No se puede hacer nada, un día tocarán decisiones a favor y otros días en contra".

Un duro regreso tuvo Claudio Bravo después de estar tres partidos fuera por lesión. Tras eso, señaló que se siente “bien, con buenas sensaciones” y se recriminó que “no haya servido para nada” tras no remontar el marcador.