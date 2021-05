El duro cruce que tuvieron Felipe Bianchi y Dante Poli por titularidad de Amor en Colo Colo

La llegada de Emiliano Amor a Colo Colo provocó que el periodista y el ex futbolista tuvieran una dura discusión en ESPN Radio.

Después de una larga espera, Emiliano Amor arribó a Colo Colo, lo que ha generado bastante revuelo en los medios y con los hinchas en redes. Y es que a pesar de llevar solo unos día en Macul, algunos ya afirman que viene a ser titular inamovible. Mientras que otros dicen que Daniel Gutiérrez debe seguir en la zaga.

Bajo ese contexto, en ESPN Radio Chile tuvieron una intensa conversación al respecto del tema. Esto porque el periodista Felipe Bianchi cuestionó el nivel del central argentino, mientras que Dante Poli destaca que “es el defensor más titular del equipo”.

“Por qué lo siguen planteando como si fuese la Universidad Católica que trajo a Sergio Vásquez o la Universidad de Chile a Cristian Traverso”, comenzó señalando el destacado periodista deportivo.

Por otra parte, el ex jugador de fútbol respondió que “si traes un jugador extranjero es porque tienes garantías suficientes de que es mejor de lo que está y que va a rendir de acuerdo en el medio chileno”, añadió.

“Esa es la razón por la que llega Amor, por la insistencia de Amor y porque exigieron a Amor que pudiese negociar su salida, cuando el técnico de Vélez lo consideraba importante”, complementó.

“Es el jugador que exigió, que quiere y que necesita, según el plantel competitivo y que ahora sí puede aspirar a ser campeón, porque lo tiene completo, porque llegó Amor y porque será su estandarte en la defensa”, continuó Poli.

Eso generó la molestia de Bianchi, quien respondió con todo: “Te pongo el ejemplo del lateral derecho. Óscar Opazo se lesionó, pero es seleccionado y en ocasiones fue titular en la Roja de (Reinaldo) Rueda. Cuando no estaba Mauricio Isla. Entonces cuando vuelva, ¿Quinteros debe sacar a Jeyson Rojas?”.

Los integrantes del panel acordaron en que se trata de distintas situaciones, y que Rojas no saldrá de la oncena titular. Ante eso, Bianchi consultó nuevamente: “¿Por qué no? ¿Quién es Amor? Es un central que no era titular en Argentina”.

Cabe destacar que Amor solo lleva unos días entrenando en el Estadio Monumental. Por lo que todo parece indicar que frente a Palestino verá el partido desde la galería. Es más, todo parece indicar que los centrales serán Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez.