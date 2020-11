El duro castigo que tendrá alejado a Gustavo Quinteros de Colo-Colo

Tras ser expulsado ante Palestino, Gustavo Quinteros conoció el castigo que recibirá por insultar duramente al árbitro Juan Lara.

El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, vivió una polémica jornada en el último partido de los albos. Su equipo visitó a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, y además de caer por 3-1 sufrió la expulsión de Quinteros por sus enardecidos reclamos en contra del juez del encuentro, Juan Lara.

Ante eso, Lara presentó el informe donde se dejan ver insultos aún más graves tras ser expulsado de la cancha. Por eso, El Tribunal de Disciplina de la ANFP definió ayer el castigo que recibirá el entrenador argentino, que inclusó podría haber recibido hasta cinco partidos sin dirigir desde el banco del Cacique. Finalmente, recibió el mínimo castigo, dos fechas suspendido.

Cabe destacar que el DT nacionalizado boliviano reclamó muy alterado al árbitro Juan Lara, después de que no se cobrara una jugada en la que estaba invlocurado Gabriel Costa. Y se supone que debían reponer el juego los albos, pero el árbitro decretó que los árabes continuaran las acciones.

Esto desató la ira del ex entrenador de la UC, quien vio tarjeta roja por sus reclamos, pero sus insultos siguieron una vez fuera de la cancha. El informe entregdo por el réferi, describe muy claramente los duros insultos del director técnico de Colo-Colo hacia Lara.

Ante eso, ayer también Quinteros reconoció su error y pidió las disculpas correspondientes en conferencia de prensa.“Fue un momento no grato, porque me excedí en el reclamo. La jugada me quedo grabada cuando Costa tenía la pelota, me equivoqué. Si me excedí demasiado pido disculpas al árbitro, porque vi a Costa y después veo la pelota en el área. No me di cuenta que el árbitro para la jugada cuando la pelota la tenía Palestino, entonces me confundí”, expresó.

“Estoy arrepentido, porque los entrenadores no debemos reclamar de esa manera. Si bien es difícil controlar en ese momento, por ser un partido importante y qué se yo… Uno comete errores y después se arrepiente. Fue un momento para el olvido, no actué como debería. No tuve intensión de ofender al árbitro, reclamé algo que creía que era para nosotros. Lo quiero olvidar y que no se vuelva a repetir, es primera vez que me expulsan en el Torneo Nacional y espero que sea la última”, agregó.

Así, Quinteros no podrá estar en la banca del Eterno Campeón en los partidos frente a Audax Italiano hoy en el Estadio Monumental. Y tampocó podrá decir presente contra Curicó el miércoles 25 de noviembre en Macul.