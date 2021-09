El duro "palo" de Marcelo Díaz a Robbie Robinson

El duro mensaje fue a través de cuente de Instagram que se suma a los miles de mensajes que surgieron luego de que Robbie Robinson decidiera dejar la concentración de la Roja, hubo uno que llamó especialmente la atención de los medios fue el que realizó Marcelo Díaz.

El volante que hoy milita en Libertad de Paraguay y que destacó con la camiseta de Chile manifestó en redes sociales: "La Roja se porta y se defiende con orgullo".

"No es una prueba de jugadores ni tampoco un capricho", agregó junto a un video en el que sale jugando por Chile precisamente ante Brasil.

Marcelo Díaz: “ @Laroja is worn and defended with pride. Let’s go Chile! The national team is not a player tryout or a whim.” >> shots fired everywhere. pic.twitter.com/RXLqpni4fq