El drama de la periodista que habría tenido un romance con Arturo Vidal

A través de una entrevista con el canal de YouTube "Mentor Bets", la colombiana Daniella Durán reveló detalles de su relación con Arturo Vidal.

La mujer fue vinculada con Arturo Vidal durante la Copa América 2021 y de hecho fueron vistos compartiendo en varios lugares.

“Floreció en la Copa América del año pasado. Veníamos hablando de un tiempo. Yo no conocí al Arturo Vidal futbolista, sino que, en otro aspecto, el de un hombre muy sencillo, amoroso, cariño, detallista y con gran sentido de permanencia a su país", señaló la reportera.

"Me agendaban entrevistas con él y me veía mucho con él. Tu no vas con la vida diciendo que te vas a meter con este. La cantidad de deportistas que te escriben es increíble. No es un error ni nada prohibido. Solamente se dio. Fue algo muy espontaneo", agregó Daniella Durán.

Sobre los motivos que llevaron al termino del supuesto "pololeo", la comunicadora aseveró que: "la prensa y muchas personas empezaron a involucrarse demasiado. El venía con su historia del pasado que no me hacía mucha gracias. El de sus ex parejas. No era lo que podía permitirme en la vida.

"Fue una historia como Romeo y Julieta. En su país si me apoyaban. A mí me vetaron cinco meses del aire cuando salió todo esto. Fue un golpe muy duro. Tuve una de las depresiones más grande de mi vida".

"Me quedo sin trabajo y sin él. Me quedo solo porque mis amigas y mi familia me dieron la espalda con la situación. Nos les parecía lo que estaba sucediendo. Arturo Vidal era muy mediático", finalizó.