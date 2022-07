El drama de ex golfista que fue elegida como la "mujer viva más sexy del mundo"

Este año el premio de la Revista Maxim a la "mujer viva más sexy del mundo" fue para Paige Spiranac, influencer y ex golfista de 29 años. Este reconocimiento fue entregado en la fiesta del misma revista.

“¡Me divertí mucho en la fiesta Maxim Hot 100 anoche! ¡Todavía estoy en estado de shock al ver mi cara en la portada!”, escribió la ex deportista en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.

Pero no todo es tranquilidad en su vida, en su podcast “Playing a round” relató que desde que fue reconocida como la "mujer viva más sexy del mundo" su vida ha cambiado. Esto, porque un hombre la habría molestado en un evento de golf, diciendo que ella lo había estafado con 10 mil dólares.

“Se acerca y me pide una foto, todo bien al principio. Y luego me dice que cómo lo estafé con USD $10 mil y comenzó a amenazarme (...) Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó y tenía un número falso… estaba desquiciado”, explicó.

A eso, añadió: “He estado lidiando con estos problemas de seguridad durante un tiempo y han empeorado cada vez más en los últimos meses”. Por último, contó que ya no se siente tranquila estando fuera de su hogar. “Realmente no salgo mucho de mi casa, no salgo. Estoy empezando a sentir que estoy viviendo en esta burbuja, y es algo que realmente nunca antes había experimentado. No sé quién anda por ahí, quién me sigue, quién me acecha”, relató la ex golfista.