El drama de Cindy Nahuelcoy: "Llegué a un punto de no querer vivir"

Cindy Nahuelcoy conversó con Radio ADN en dondo abordó la angustia que le provocó la dura sanción que recibió y que la tendrá mucho tiempo fuera de las canchas.

“Creo que en algún momento he pensado en no vivir más por esta situación. Lo he pasado tan mal que creo que hoy en día la salud mental es lo más importante. Llegué a un punto de no querer vivir, por lo que lo más importante para mí, hoy, es estar bien como persona”, destacó la ábitra.

“Yo amo el arbitraje. Es mi pasión, pero a qué costo. No voy a estar dañándome por querer continuar y obligarme a hacer algo que, quizás, ya cumplí un ciclo. A mi me ha afectado mucho todo esto. Por eso te digo que no sé si vuelva, no sé si tenga esa fuerza. Todo va a depender de cómo yo esté emocionalmente”, agregó.

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que que recibió un castigo de 30 partidos.

Tendrá una fonda para el 18

En conversación con Las Últimas Noticias, Nahuelcoy confirmó que el nombre de su fonda será “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”, para demostrar que está en desacuerdo con la sanción. Además, explicó que tiene que armar el puesto récord, ya que tiene apenas dos días para instalarse con todo.

Tengo poco tiempo, pero así como salió tengo fe en que todo me resultará bien. Quiero intentar algo nuevo, tampoco es que busque hacerme millonaria. Quiero vivir la experiencia de tener una fonda, siempre he admirado a la gente que trabaja en ellas y tenía el sueño de tener una. Espero que me vaya bien”, detalló.