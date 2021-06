El dolor de Brayan Cortés por no ir a La Roja: “Cualquier jugador quiere estar”

El arquero de Colo Colo se lamentó por no poder estar en La Roja para esta doble fecha eliminatoria y afirmó que luchará por volver.

La Roja ya vive su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y es que hoy se juega el partido ante Argentina, el cual estará marcado por el estreno del técnico uruguayo, Martín Lasarte, en la banca del combinado nacional.

El director técnico del “Equipo de Todos” llamó la atención desde el comienzo con su nómina, donde dejó afuera a varios jugadores que venían siendo citados. Ese es el caso de Brayan Cortés, quien fue desplazado de su puesto en la selección para darle paso al arquero de Huachipato, Gabriel Castellón.

Bajo ese contexto, el arquero de Colo Colo asistió a conferencia de prensa en el Estadio Monumental y se refirió a lo que ha sido su temporada. Donde después de largo tiempo dejó su puesto en Juan Pinto Durán.

"Uno siempre quiere hacer las cosas mejor. Siempre he dicho que soy muy autocrítico. Y siento que puedo seguir mejorando el juego aéreo, achique. Yo no me siento conforme nunca, trato de mejorar día a día", comenzó detallando el iquiqueño.

Pese a eso, Cortés no ocultó su dolor por haber quedado fuera de la lista de nominados de “Machete” con la Selección Chilena. El portero albo mostró su tristeza por no ser nominado, pero aprovechó la instancia para dejarle un mensaje claro al técnico charrúa.

"Cualquier jugador quiere estar en la selección, es un honor", afirmó para después enviarle un mensaje al estratega de Chile. "Obviamente queda seguir trabajando y mejorando para estar ahí nuevamente", concluyó.