Mario Salas a Melipilla: "Que esos clubes no existan más en el fútbol chileno"

El director técnico de Huachipato, Mario Salas, comentó el complicado período que pasó su equipo a la espera de jugar la promoción (ganó 3-2 en la ida a Copiapó) y criticó con todo a Deportes Melipilla.

El "Comandante" dijo este sábado en TNT Sports que "esperamos que todo esto que sucedió con Melipilla no vuelva a suceder y que esos clubes no existan más en el fútbol chileno. Si esa es la idea. Que el fútbol se limpie y parta por ser rigurosamente y estricto en la sanción a estos clubes".

"Siento que las cosas se tienen que solucionar, las cosas que no tienen que suceder, como fue lo de Melipilla, que se lleva en el desastre una sanción bastante baja por lo que sucedió", siguió en la misma línea.

Además, detalló cómo fue la espera de los "acereros": "No sé de dónde sacaron que para Huachipato era más fácil, cuando nosotros éramos el equipo que más incertidumbres tenía, el único que no sabía si jugaba o no jugaba".

La singular protesta de Copiapó antes de empezar el partido contra Huachipato.

"Estuvimos mucho tiempo entrenando sin saber qué hacer. Pusimos en jaque el inicio de los campeonatos que se vienen y la verdad es que nosotros no nos excusamos, no nos lamentamos, y lo único que nos interesa es ganarle a Copiapó en Talcahuano y hacer el fútbol que nos corresponde", cerró.

La revancha entre "siderúrgicos" y atacameños será el miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio CAP.

GANÓ HUACHIPATO🔵⚫️

90’⌚️¡Buen triunfo muchachos. El miércoles nos vemos en casa!🏟



Copiapó 2-3 Huachipato💪#VamosHuachipato



📸Camilo Inostroza/CampeonatoChileno.cl pic.twitter.com/q4slILiaJO — Huachipato FC (@Huachipato) January 22, 2022

