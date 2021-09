El día que Johnny Herrera dijo que la U le pasaría por encima a Colo-Colo

El día que el ex golero azul hizo un análisis previo al duelo entre albos y universitarios. El ahora comentarista aseveró que el uno a uno de la U era mucho mejor que el del Cacique.

La U sumó otra derrota ante Colo Colo y el superclásico de este domingo terminó 1-3 para los albos.

En el programa previo al duelo más importante de Chile, Herrera votó en el duelo entre jugadores azules y albos, el ídolo de la U dijo que Gonzalo Espinoza jugaría mejor que Leo Gil y que adelantó que Valencia tendría un mejor desempeño que Gustavo Quinteros. "Falcón se irá expulsado", dijo en TNT Sports, cuando compararon al Peluca con Osvaldo González.

Herrera culiao votó por todos los weones de la u casi dando a entender que eran lo mejor del campeonato, y dieron la pura cacha 🤣 pic.twitter.com/S5VnwLvfxs — Habemus 9 (@1nombrecualkera) September 27, 2021

Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.