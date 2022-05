El día que Mario Mauriziano reveló que el nuevo DT de la Roja se fue con su esposa

El periodista chileno Mario Mauriziano criticó hace dos años al nuevo estratega de la selección chilena, Eduardo Berizzo, en un programa de farándula de ese país, al recordar el incidente de infidelidad del cual fue víctima en 2014.

Según relató Mauriziano, Berizzo dejó O'Higgins ese año para llevarse a su esposa, Mariana Abumohor, a España.

"Yo tuve ese inconveniente con ese señor. Han pasado años, pero fue desleal", contó Mauriziano a Teleshow, según consignó Crónica, y reveló que sus sospechas lo llevaron a investigar y descubrir el amorío entre su ex esposa y el DT.

"Él (Berizzo) se hacía pasar por Juana Armanda y no sé si anteriormente tenía un sueño de ser mujer, pero era ese el nombre que usaba en el Facebook para escribirle a mi ex esposa", narró.

"Cuando descubrí todo, fui a la casa de él e inclusive salió él con su mujer a atenderme. Su mujer salió en su apoyo. Lo defendía en su momento pese a la infidelidad, pero al final se separaron y él se quedó con mi señora", relató el comentarista.

Finalmente, lanzó su último dardo: "Técnico de prestigio no es. Nunca estuvo en un club grande. Lo que me pregunto es con qué autoridad se pone frente a un plantel de jugadores y les exige cosas, si no sabe lo básico que es respetar a su familia. Si va a Paraguay con mi ex esposa, salúdenla de mi parte".

Eduardo Berizzo fue presentado hace minutos como el flamante nuevo entrenador de Chile.