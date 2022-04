El día que Julio Barroso acusó irregularidades en el arbitraje chileno

El ex defensor de Colo-Colo anticipó la crisis en el año 2014 y aseguró que pasaron varias cosas raras en el Campeonato Nacional.

"No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta porque el jugador no es idiota. Me parece que el fútbol se reduce a muy poco cuando la gente cree que manipulando consigue cosas. Esto me tiene un poco confundido”, aseguró en conferencia.

Añadió, que “sí hay cosas que me resultan raras, pero quiero quedarme en eso nomás, no daré nombres. Al final todo se sabe, esto es lo bueno del fútbol. No me malinterpreten ni me tomen como mal perdedor. Quizás ahora tiene más repercusión porque estoy en Colo Colo, en O’Higgins no se me escuchaba tanto. Pero en el fútbol hay cosas raras y espero equivocarme”.

Finalmente, recordó la final perdida ante la U cuando era jugador de O’Higgins. “Me tocó perder la final en 2012 en un partido que me expulsaron cuando íbamos ganando por 1-0 y que habíamos ganado en la ida. Además, recuerdo cuando una vez un dirigente entró al camarín del árbitro en un clásico, yo no sé si esas cosas se conversan. Hasta el día de hoy me genera muchas dudas y aún me da vuelta que pasaron cosas raras”, finalizó.

Cabe recordar , que en aquella oportunidad el defensor trasandino fue castigado por sus dichos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.