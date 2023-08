Cristóbal Campos tiene como ídolo a Johnny Herrera, el canterano reconoció su admiración por el ídolo azul, así lo comentó en una declaración del año 2021.

“Siempre lo he tenido como ídolo. Desde que entré al club, desde que tengo noción de lo lindo que es jugar al arco”, reveló Campos hace un par de años.

“De Europa siempre me han gustado los arqueros del estilo alemán, Neuer, Ter Stegen y varios más, pero dentro de todo no me gusta salir tan afuera si no puedo superar mis capacidades en el fútbol chileno. Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Herrera”, complementó Campitos.

Johnny Herrera y Cristóbal Campos compartieron vestuario en la U.

Herrera lanzó un a frase sobre el futuro de Campos y el fútbol chileno:

“¿Cabe alguna duda? En dos años más tenemos a Campos vendido al Manchester”, señaló como comentarista de TNT Sports en el año 2022. “Tengo todas las fichas puestas en que es una promesa de nuestro fútbol. Cristóbal Campos, el futuro portero de nuestra selección y la gloriosa Universidad de Chile. Ojalá esté mucho tiempo, aunque con sus condiciones es probable que se vaya luego”, complementó.

"Tiene que copiarle muchas cosas a Dituro. Por ejemplo, el juego de pies. Él tiene una confianza de 14 años más en Primera, entonces hay por donde desequilibrar. Pero yo apuesto netamente a Cristóbal, arquero de Universidad de Chile y el futuro de nuestro fútbol”, cerró.

El ex golero óscar Wirth fue duro con Campos: “creo que cuando lo empiezan a opinar de él (Cristóbal Campos) le atribuyen cualidades que él no tiene. Yo jugué ahí en ese puesto y no me van a decir si la pelota duele más o menos. Hay jugadores que juegan al arco, pero no son jugadores trascendentes en un equipo que es muy importante“.