El día que el plantel de la U fue a felicitar a Colo-Colo tras la Libertadores de 1991

Acción que fue confirmada por ex jugadores de ambos equipos.

El viernes pasado se conmemoró otra año más de la obtención de la Copa Libertadores de América por parte de Colo-Colo en 1991. Es por eso, que salieron a la luz pública nuevas historias del plantel del Cacique que levantó la copa más importante del continente.

"Fuimos a entrenar, como siempre lo hacíamos, y unos minutos antes de que bajáramos a la cancha llegó el plantel de la U completo, hasta con el técnico. Para nosotros fue una gratísima sorpresa", recordó Daniel Morón, arquero de aquella campaña, en conversación con CDF

Es una historia poco conocida, de la que no hay fotos: "No hay registros de nada, sólo está en lo que nosotros recordamos. No estaban los celulares para tomar una foto", dijo el ex golero de Colo-Colo.

Mariano Puyol, una de las figuras azules contó al medio antes citado cómo se gestó el saludo. “Fue una iniciativa de Pedro Morales, nuestro entrenador (...) fue muy ameno, de mucha franqueza y sinceridad", comenta el otrora volante.

"Nos recibieron bien y fue un momento muy grato. Uno conoce a los jugadores de años, entonces había mucha sinceridad de parte nuestra en las felicitaciones", aseguró el histórico exjugador azul.

"Fue conversación y risas, al final de cuentas nos conocemos: somos rivales en la cancha, pero en las calles siempre nos saludamos. En ese tiempo era de esa forma”, sentenció Morón.