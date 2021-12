El día que Eduardo Bonvallet elogió a Gabriel Boric

El día que Eduardo Bonvallet se refirió a un joven Boric, el ahora Presidente electo en aquella época luchaba por los estudiantes chilenos, el ex futbolista tuvo varios mensajes a favor del electo nuevo Presidente de Chile. Una vez lo confundió con Giorgio Jackson para quien tuvo duras palabras, pero luego pidió disculpas.

El magallánico, hincha de Universidad Católica, logró vencer al candidato de la ultraderecha con una votación histórica. Con el 99,9% de las mesas escrutadas, el abanderado de Apruebo Dignidad aplastó a su rival con un 55,87% contra un 44,13%.

El Gurú dijo que: "Se dedicó a insultarme. Yo le diría a este muchacho, yo a tu edad, 17 años, estaba en una cuneta llorando por hambre. Y me daban comida los vecinos. A los 17 mantenía a mi familia. Y vos tenís que andar marchando para aparecer en un diario. Malís hongo, ahueonao", dijo en su programa Terra de Gurú.

"Quiero pedirle disculpas al niñito Boric. Tú no eres. Fue el otro, Giorgio Jackson. Ese fue el que tuiteó. El pariente de Michael", señaló en su Twitter el año 2012.

En una de las ediciones del programa Mentiras Verdaderas de La Red, el ex futbolista dejó en claro cuál era su visión sobre el magallánico. "No (le creo a los políticos), a ninguno. Tienen que haber buenos políticos, me gustan los consecuentes. Por ejemplo, Gabriel Boric lo es".

"Tengo mucho respeto por Gabriel Boric. Él es de verdad", fue uno en los que destacó su forma de ser. "Te respeto, eres inteligente y consecuente, aunque no comparta tus ideas", señaló en otra oportunidad en 2015.

Mientras un antipatriota como Parisi llama a votar por Kast, un patriota como Bonvallet votaría por Boric si hubiese estado vivo ya que según sus palabras lo encontraba consecuente #ParisiConKast pic.twitter.com/bil5tLFfav — Alan Patricio (@SirAlanPatricio) December 19, 2021

