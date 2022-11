El día que David Escalante dijo que Cobreloa iba a salir campeón y que Magallanes se iba a caer

El delantero de Cobreloa lanzó hace un tiempo una frase que cayó muy mal en el vestuario de "La Academia".

El DT de Magallanes se acordó de las palabras del jugador loíno, tras celebrar el campeonato de la Primera B, Nico Núñez dijo que: "Es una lección. Creo que en ningún momento representaron al club completo", apuntó el otrora futbolista de Universidad Católica,

"Cuando llegamos allá muchos compañeros se disculparon y nos dijeron que no los representaba. Se equivocó o quizá él no siente que se equivocó, pero a veces ser soberbio de esa forma termina siendo una inyección para el rival. Lo que él dijo fue muy desafiante y teníamos un partido cercano. El equipo supo no caer en ese juego y mantener el foco", sentenció el DT campeón.