El día que Chile hizo que Messi renunciara a la selección Argentina

Los trasandinos son campeones del mundo, le ganaron a Francia en Qatar 2022 y a los hinchas nacionales se les viene a la cabeza un momento histórico del fútbol sudamericano. Luego de aquel encuentro ante la Roja que levantó la Copa América en Estados Unidos, un 26 de junio de 2016, en la zona mixta y ante los micrófonos, La Pulga Messi manifestó su dolor ante una nueva frustración ante Chile.

Era su cuarta final perdida con la Albiceleste, tres por Copa América (2007, 2015 y 2016) y una por Copa del Mundo (2014). “Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, sentenció. “Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”, agregó

Aquella vez, el futbolista argentino Enzo Fernández le escribió una carta a Messi: "Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin. Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan”, agregó.