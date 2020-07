El día que Bielsa, siendo DT de Chile, le negó el saludo a Piñera

Tras el Mundial 2010, el Presidente recibió a la selección chilena en el palacio de LaMoneda.

Uno de los momentos más incómodos en la historia de los protocolos del palacio de gobierno de Chile se vivió un 01 de julio del año 2010.

Al ingresar al recinto, Bielsa no saludó a Gabriel Ruiz-Tagle, subsecretario de Deportes, y cuando llegó frente al presidente le hizo un gesto con la cabeza para intentar no estrecharle la mano, pero no logró escaparle al incómodo momento: lo hizo con desgano y sin mirarlo a la cara.

Días más tarde, el rosarino fue consultado al respecto y aseguró: “Entendí que no había nada que festejar, por lo cual entendí que la invitación perseguía objetivos diferentes. Pero ése fue mi gran error. Por ese error me disculpé públicamente a los destinatarios de la ofensa que son el pueblo de este país. Un presidente, cuando invita públicamente, desde mi humilde punto de vista, convierte la invitación en una obligación, u obliga al que recibió la invitación a actuar descortésmente si elige rechazar la invitación”.

Piñera relató el momento: “Estaba el ministro de Deportes y vi que Bielsa no lo saludó. Me pregunté qué hacer. Y no, estamos en La Moneda, yo soy el presidente y por tanto él tiene que saludar al presidente, al desgano, pero lo hizo”.